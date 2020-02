Fueron tendencia durante show de Maroon 5: vocalista de Franz Ferdinand se acuerda de Viña y asegura que "me encantó este concierto"

Durante la presentación de Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar, en donde los usuarios de redes sociales criticaron la performance del vocalista Adam Levine, varios se acordaron de otros artistas anglo que pasaron por el escenario de la Quinta Vergara.

Por dicho motivo, se hicieron tendencia diversos nombres como Elton John, Sting y Franz Ferdinand. Y justamente el vocalista de este último grupo, recordó su participación en el certamen.

El sitio web La Rata destacó el show que dieron los escoceses señalando que "estos sí eran de verdad", compartiendo la presentación que hicieron en el Festival del 2006.

Esto fue respondido por el vocalista Alex Kapranos, quien recordó su paso por Viña del Mar. "Me encantó este concierto. Chile siempre nos ha hecho sentir muy bienvenidos", aseguró.

I loved this gig. Chile has always made us feel extremely welcome. https://t.co/vf4ZHkdSVG

— Αλεξ Καπράνος (@alkapranos) February 28, 2020