Ozuna encendió la Quinta Vergara: “Yo estoy con ustedes”

En el inicio de la jornada final del 61º Festival de Viña del Mar, también hubo un espacio para el estallido social de nuestro país iniciado el 18 de octubre de 2019.

El cantante puertorriqueño Ozuna se dio el tiempo este viernes 28 de febrero, como la gran mayoria de los asistentes a esta nueva edición del certamen de la Ciudad Jardín, para referirse al gran tema del momento en Chile.

“Quiero que sepan algo desde lo más profundo de mi corazón: que yo estoy con ustedes, yo estoy con el pueblo, el que me ha dado amor y cariño. No conozco nada de política, no sé nada de eso, nunca me ha interesado. Y les digo a todos los Presidentes: necesitamos escuchar al pueblo y a la juventud. Necesitamos complacer los deseos y los sueños de los jóvenes que quieren estudiar y meter mano”, indicó el artista de música urbana, quien debutaba en el Festival viñamarino, en medio del delirio de los asistentes a la Quinta Vergara, quienes le entregaron sin dudar las gaviotas respectivas.

“Quinta Vergara, los amo mucho, los quiero. Que esto nunca se acabe. Comparto este gran momento con mi mujer y mos hijos que también están acá. Los amo mucho Chile, son mi segunda familia, al igual que Venezuela, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. Todo se puede con paz, amor y diálogo. Para mí es muy importante que hayan disfrutado en paz y armonía este show. No me quiero ir, estamos "ready" …”, cerró con emoción el puertorriqueño.