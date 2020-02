Tres participantes se lesionaron durante ensayos de "Bailando por un Sueño"

El sábado 29 de febrero, se estrenará el nuevo programa Bailando por un Sueño, el que será conducido por Martín Cárcamo y contará con la participación de 18 famosos, quienes representarán a distintas fundaciones y organizaciones.

Luego que se confirmaran algunos nombres, los famosos comenzaron a prepararse para las competencias. Sin embargo, los ensayos fueron tan intensos, que ya existen tres lesionados. Se trata de Maura Rivera, Carmen Gloria Bresky y Vale Roth, cuyos daños abarcan desgarros, golpes y torceduras.

En el caso de Maura Rivera, la bailarina resultó con un desgarro isquiotibial de su pierna izquierda. "Me desgarré, me tiró altiro la pierna. Igual es una lesión bastante común en los bailarines. Llevo 10 días parada sin poder ensayar toda la coreografía, sólo marcamos los pasos", contó a LUN.

Sobre su proceso de mejora, contó que está realizando sesiones de kinesiología, acupuntura y también está aplicando hielo en la zona afectada. "Perdimos tiempo con los ensayos, pero también creo que va mucho en la cabeza, es decir, las ganas que tengo de recuperarme", dijo.

Por su parte, Carmen Gloria Bresky sufrió una torcedura de su pie derecho luego de equivocarse en un lift. "Estaba bajando de un lift y pisé mal. No miré para abajo y se me torció el pie derecho. No esperaba que esto fuera tan intenso hasta el punto de lesionarme", señaló.

Después de lesionarse, la actriz aplicó hielo encima de su pie y continuó ensayando. Sin embargo, el dolor se intensificó durante la noche. "Tenía el pie hinchado y me dolía. Ahí caché que la cuestión no era una torcedura simple. Así que estoy con Ibuprofeno, crema Lertus y el fin de semana aproveché de descansar el pie", explicó, indicando que siguió con los ensayos, pero de manera suave.

La tercera afectada fue Vale Roth. Si bien la deportista tiene experiencia en los programas de baile, puesto que participó en Fiebre de Baile, en Chilevisión, no pudo salvarse de una lesión. "En un ensayo estábamos haciendo el último lift, mi bailarín me tenía arriba y mis costillas, que son un poquito salidas, me sonaron. Sentí que pasó algo, me dolió", comentó al citado medio, indicando que fue trasladada hasta una clínica en donde le dijeron que un cartílago estaba tocando un nervio de su costilla izquierda.

"Las costillas son súper fregadas porque se tienen que recuperar solas. Estoy sólo con antiinflamatorios y me pongo hielo después de los ensayos", aseguró, reconociendo que tiene incertidumbre sobre cómo llegará al programa. "Para mí es una lata porque soy súper competitiva y me encanta ensayar hasta que salga a la perfección", agregó.