"Yo Soy": El emotivo reencuentro de Myriam Hernández y cantante ciega que la imita

En diciembre de 2017 Myriam Hernández se convirtió en protagonista de un video viral. La razón fue porque la cantante sorprendió a Yasna Salvo, una joven ciega que la imitaba en medio de su presentación en el Paseo Ahumada.

La emocionante sopresa de Myriam Hernández a cantante ciego en el Paseo Ahumada La voz de "El hombre que yo amo" apareció de sorpresa mientras el hombre interpretaba una canción de ella en la calle

El registro suma millones de visitas en redes sociales e implicó que Hernández recibiera llamados desde México y Estados Unidos para que narrara ese particular momento. Y el 12 de febrero, en medio de los castings para la nueva temporada de "Yo soy", el programa de talentos que debuta este domingo a las 22:00 en Chilevisión, se produjo el reencuentro.

Carlos Valencia, productor ejecutivo del espacio, contó a Publimetro: "(Yasna) Vino y se presentó al casting. Fue muy emotivo. Cantaron juntas. De hecho, Miryam se paró y cantó con ella. Fue un momento muy emotivo".

La jurado e intérprete de "El hombre que yo amo", agrega sobre la experiencia: "¡Ay, fue tan, tan lindo eso! Fue increíble para mí, porque yo no tenía idea. Entonces, yo estaba en el jurado y la veo entrar y dije: 'No, no puede ser la chica que fui a ver al centro"". Hernández explica que, si con Yasna ocurrió algo especial, durante el nuevo ciclo no sea el único minuto de este tipo.

"Hay varios momentos que se dan de forma natural que son muy emotivos", dice sobre lo que ya ha vivido como parte de "Yo soy". Respecto a las novedades que vienen para el nuevo ciclo, cuenta que ha cambiado el modo en que se enfrenta a los participantes que buscan convertirse en el mejor imitador: "Ahora soy más honesta con mi sentir. El año pasado, tal vez, me daba mucha tristeza decirle que no a una persona que yo imaginaba que venía con sueños".

Otra diferencia es la llegada de Vodanovic al jurado: "Con Antonio tenemos una linda amistad, entonces lo hemos pasado muy bien".