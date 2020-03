Camila Gallardo a las mujeres en la música: "Gracias por aliviar el camino"

A pocos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la cantante chilena Camila Gallardo dejó un especial mensaje para las mujeres que la acompañan en la música.

“Gracias a todas las mujeres que han hecho que no me sienta tan sola en este mundo tan raro. Me estoy refiriendo a la industria musical. Es difícil. Gracias por aliviar el camino, las quiero mucho. Las veo en la calle este 8M”.

Cami, se ha referido anteriormente al machismo al interior de la industria musical. En 2019 en medio de “Rosa Tour” dio una entrevista al diario argentino Clarín, donde señaló que hay machismo al interior del rubro.

Además agregó “que día la cantidad de mujeres que están dentro de festivales es estratosféricamente menor que la de los hombres. Hago un llamado a mis colegas masculinos para que se acuerden que existen muchas autoras de canciones, porque en los song writing camps, (donde se escriben las canciones para los artistas) son todos hombres. Hago la invitación a que se abra esa posibilidad. Yo escribo con mujeres y no por el simple hecho de que sean mujeres, sino porque son buenas”.