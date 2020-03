Novia de Luis Miguel impacta con destapada fotografía en Instagram

Mollie Gould, la novia del cantante Luis Miguel, dejó a todos boquiabiertos con una destapada fotografía en su cuenta de Instagram, donde estrenó nuevo look y posó con una blusa abierta que dejó al descubierto parte de su anatomía. incluso debió aplicar un filtro para evitar que la red social censurara su imagen.

La bailarina y corista del artista mexicano adjuntó a la fotografía un texto de agradecimiento: “Estoy tan agradecida hoy por levantarme en este hermoso planeta con amor en mi corazón para compartir con quienes me rodean. No se preocupen, es sólo una peluca”.

El romance de la pareja, si bien no es oficial, se conoció el año pasado, cuando en medio de la gira del artista se les vio juntos en diferentes ciudades y comiendo románticamente en Acapulco. En esa oportunidad y para evitar ser molestados, el cantante pidió un lugar cerrado al que las personas no tuvieran acceso. De igual manera, los fanáticos se las arreglaron para verlo “no lo dejaron ni comer, pobre. Ser demasiado famoso debe ser difícil. No podía hacer nada, porque todos lo veíamos… de hecho creo que, porque le tomamos fotos, se enojó y se fue a la parte de arriba. Se levantó, se me quedó viendo y se fue… La gente se paraba enfrente de su mesa para captarlo también en video. Entonces les pedía que lo dejaran cenar y que ya después les daba la foto, pero nadie le hizo caso”, comentó la periodista mexicana Ana María Alvarado, que fue testigo del episodio.