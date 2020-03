Pololo no le contesta el teléfono a Argandoña por beso que le dio a Martín Cárcamo

Raquel Argandoña está viviendo un romance de idilio con su nuevo pololo, un empresario menor que ella y bien guapo la verdad.

Pero parece que Félix Ureta se enojó tras el "piquito" que le dio la jurada de "Bailando por un sueño" a su animador, Martín Cárcamo.

“Con el beso que te di ayer, no me contestan el teléfono”, le dijo Raquel a Martín, a quien además le contó que le dejaron en visto un mensaje de WhatsApp.

"Sabes que soy una chica muy conservadora. Nunca he besado a un hombre en la televisión. Jamás, en mis 40 años de trayectoria. Y algo me pasó ayer que me dejé llevar por ustedes y soné… He tratado, pero no me contestan. Bueno, da lo mismo”, dijo Argandoña.