Antonio Vodanovic enfurecido tras imitación a Mon Laferte en 'Yo Soy': "Esto es un mal chiste"

Un polémico momento fue el que se vivió en el tercer capítulo de Yo Soy, de Chilevisión, cuando Antonio Vodanovic perdió la paciencia con el imitador de Mon Laferte. Se trata de Esteban Trujillo, quien se presentó en el estudio como Mon Laflete.

El joven de 25 años explicó que se dedica a realizar fletes y que su artista favorita es la cantante chilena. "Todo el día canto sus canciones. Este es mi personaje y quiero hacerle un homenaje", dijo, antes de interpretar "Amor Completo".

Segundos después de comenzar, el reconocido animador presionó el botón de rechazo debido a la calidad de la imitación. Inmediatamente, se tomó la cabeza como gesto de desaprobación. Myriam Hernández y Cristián Riquelme se mostraron impactados, pero fue este último quien terminó la presentación presionando su botón y el de su compañera.

CHV

Si bien la imitación no fue bien recibida por el panel, fue el exanimador del Festival de Viña el que reaccionó con mayor molestia. "La verdad es que de homenaje nada. Yo diría que al contrario, esto es un mal chiste. Ojalá que la promoción de tu flete te sirva, pero este escenario no es para reírse de un artista. Tú no eres para mí Mon Laferte", señaló.

Tras la crítica de Antonio Vodanovic, el imitador agradeció la oportunidad de presentarse en Yo Soy. "Quizás salió mal en esta instancia, pero en algún momento saldrá bien. Estoy confiado en que va a salir bien algún día", comentó. "Lamentablemente yo te admiro tu personalidad, pero creo que nunca podrías imitarla. Para mí tú no eres Mon Laferte", cerró Myriam Hernández.