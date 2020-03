La reaparición de Karol Dance: “Los ataques contra mí son por falta de educación”

Luego de varios meses de silencio mediático, el cuestionado comunicador Karol Dance fue el invitado principal del programa “Mentiras Verdaderas” del canal La Red este martes 4 de marzo por la noche.

El ex rostro de Mega y de Radio Carolina, quien ha sido funado desde el inicio del estallido social y dejó esos medios, conversó con el periodista Eduardo Fuentes y se refirió a los motivos que lo tienen fuera de pantalla y a su sentir por lo que le ha pasado desde el 18 de octubre del año pasado.

“No sé por qué gritan consignas en mi contra en los marchas o me atacan en redes sociales. Debo decir que con Mega y la radio yo ya tenía conversado que en 2020 no iba a trabajar. Había decidido darme un tiempo de descanso para viajar, pues llevaba trece años seguidos de fuerte trabajo en TV, radio y una agencia… Pero acepto que no era bueno arriesgarme yo y arriesgar a mis ex compañeros del “Mucho Gusto”, por lo que acepto bien mi salida anticipada del programa. Volveré a los medios en 2021 y lo bueno es que pese a todos he tenido ofertas”, señaló Karol Dance.

“No encuentro respuesta para lo que pasó conmigo, pues me gritan y ni siquiera me conocen… Creo que los ataques contra mí son por falta de educación, por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que se pide en las calles”, agregó el comunicador de 32 años, quien contó como lo tratan en la calle.

“Nunca me han agredido ni verbal ni físicamente en la calle. Al contrario, la gente s es buena onda y me piden fotos. Unas tres o cuatro veces me han gritado algo, pero como broma… Soy creyente y eso me ha ayudado bastante a no deprimirme, aunque ha sido duro ver afectados a mis familiares. Especialmente mi abuelita y mi mamá la han pasado mal por mi situación”.

En todo caso, Karol Dance acepta que ha cometido errores y precisó que ha aprendido de ellos y que ha entregado disculpas cuando ha sido necesario.

“Me dicen que soy degenerado y por eso salen cosas contra mí. Claro que he hecho pendejadas y he dejado cagadas, pero eso lo han hecho todos, especialmente de jóvenes… Y he ofrecido disculpas muchas veces. Es raro que hasta me deseen la muerte, algo que yo nunca haría. Los funas son innecesarias, pero soy fuerte y sé que saldré bien de todo esto. Yo soy una buena persona, por eso cuando Stefan Kramer habló sobre mí en el último Festival la gente no me atacó y él me dedicó buenas palabras, lo que no hizo con las otras personas a las que imitó”.

