Katy Perry reveló que está embarazada a través de su último videoclip

La cantante estadounidense Katy Perry, acaba de estrenar su último videoclip: 'Never worn white' en el que aparece vestida de blanco y con una pequeña barriga que demuestra que tiene varios meses de gestación.

Momentos antes del estreno de su videoclip, la artista trasmitió en vivo a través de Instagram, donde mostró su barriga y confesó: "Estoy emocionada. Estamos emocionados y felices y es probablemente el secreto más largo que he tenido que mantener".

Dioooooos… Katy Perry está embarazada!!!!! Mi bebé está creciendo 😭😭😭 I’m su fucking proud of you ♥️ @katyperry #NeverWornWithe pic.twitter.com/J73x6qzzBo — Danny Cervantes ✭ (@danycervantes11) March 5, 2020

Luego del estreno de Never worn white la artista compartió la noticia por twitter: "Me alegra ya no tener que ocultarlo más".

omg so glad I don’t have to suck it in anymore 🙄 — KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020

Luego de meses se ha puesto fin a los rumores y ha anunciado que espera su primer hijo con su pareja, el actor Orlando Bloom, con quien lleva prometida desde hace un año.

Si bien para Katy Perry es su primer hijo, para el actor de piratas del caribe no, puesto que ya tiene un hijo de nueve años, Flynn, quien es fruto de su relación anterior con la modelo Miranda Kerr entre 2010 y 2013.

Finalmente la letra de su nueva canción infiere que está lista para nuevos compromisos al lado de una persona, dejando un claro mensaje de felicidad.

“Porque nunca me he vestido de blanco,

pero quiero hacer bien.

Quiero intentarlo contigo.

No, nunca he vestido de blanco,

pero estoy aquí esta noche,

porque de verdad quiero decir sí quiero”.