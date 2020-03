Bad Bunny habla sobre su sexualidad: “No sé si dentro de 20 años me gustará un hombre”

El cantante de trap Bad Bunny se abrió sobre su sexualidad en una reciente entrevista a Los Angeles Times, donde además habló sobre su música, su experiencia en el Super Bowl y el inicio de su carrera.

Según el medio, el astro puertorriqueño no parecía interesado en el tema y declaró que no es algo que lo defina. "No me define”, expresó al periódico. “Al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, dijo y confesó que está saliendo con alguien que se negó a identificar.

Asimismo, la celebridad de 25 años manifestó tener la preocupación de representar con su música a los sectores excluidos.

“Hay gente que escucha reggaetón y le encanta y al mismo tiempo nunca se han sentido representados en él”, señaló. “En 20 o 30 años nadie se había preocupado por eso, pero yo sí".

BAD BUNNY ESTRENÓ SU SEGUNDO ÁLBUM YHLQMDLG

El pasado 29 de febrero, el artista estrenó su segundo álbum en solitario YHLQMDLG, que representa las iniciales de su 'mantra': "yo hago lo que me da la gana".

El material discográfico cuenta con 20 canciones y colaboraciones con importantes exponentes del género urbano como Daddy Yankee, Ñengo Flow, Jowell y Randy, y Pablo Chill-E.

En Instagram, el "conejo malo" habló brevemente sobre el mensaje del material discográfico.

“A veces la gente no te entiende, no ven lo que tú ves. Ser diferente no es malo, eso es lo que nos hace iguales, eso es lo que nos hace humanos. Cuando piensas diferente a los demás, muchos te llaman loco o comienzan a inventar historias de ti y no nos queda de otra que abrazar eso que queremos, eso con lo que soñamos y ser nosotros mismos sin miedo", escribió.