Rafael Cavada tras ataque en marcha del rechazo: "uno me golpeó con el bate, me hizo una herida en la cabeza que requirió cinco puntos"

Luego de recibir un brutal ataque por parte de los violentistas adherentes a la marcha del rechazo que transcurrió este sábado en Providencia, el periodista Rafael Cavada se refirió a cómo se dio la agresión que sufrió a manos de personas con bates, cascos, bastones retráctiles y palos.

"A las 13.30 estaba retirando exámenes en Providencia cuando salí y escuché silbatos, vítores. Me dijeron que era la marcha del rechazo, dejé los exámenes en el auto y fui a grabar como he hecho en otra decena de manifestaciones (…) Apenas llegué a la esquina de Guardia Vieja con Providencia fui primero insultado y después agredido", dijo el periodista en su cuenta de Instagram.

Según pudo observar, fueron cerca de 15 los agresores, quienes incluso propinaron golpes cuando cayó al suelo. "No hubo provocación alguna. Dos personas pidieron que me retirara, traté de hacerlo pero apenas crucé la calle Diego de Velásquez, una quincena de personas comenzó a golpearme con palos, bastones retráctiles y dos de ellos con bates de béisbol".

Violentistas de la marcha por el rechazo agreden con palos y bates al periodista Rafael Cavada Se registran varios ataques perpetrados por estos grupos organizados. Incluso intentaron ingresar a edificios para amedrentar a vecinos.

El golpe que lo dejó ensangrentado, precisamente, fue propinado por uno de los que portaba el bate. "Uno de los que empuñaba un bate y que portaba un casco de moto -en medio de muchos que tenías cascos, máscaras, equipamiento militar, objetos contundentes- logró pegarme en la cabeza, me hizo una herida que requirió cinco puntos. Caí al suelo, me siguieron pegando, pero afortunadamente la gente, los transeúntes normales, me protegieron y me metieron dentro de un edificio", recuerda.

"La gente del rechazo ha dicho que son gente que rechaza la violencia. Lo que yo vi fue gente que iba ejerciendo violencia sobre otros. No sólo sobre mí: golpearon a gente que estaba grabando, aquellos que me defendieron. Golpearon a todo aquel que ellos pensaban que era su rival", enfatizó.