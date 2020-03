Carlos Zárate y su experiencia en "Masterchef Celebrity": "Uno tiene momentos de alegría, de dolor, de tristeza, de rabia"

Carlos Zárate pide disculpas. La razón es que empieza a hablar de sí mismo en tercera persona y, como periodista e profesión, sabe lo extraño que eso suena. Zárate quien está a cargo de las noticias internacionales de Canal 13 está hablando de un nuevo desafío, su participación en "Masterchef Celebrity", programa de Canal 13 que debuta este domingo en horario prime y tendrá a un grupo de famosos como Ignacia Allamand, Leo Caprile, César Campos, Natalia Ducó, Steffi Méndez, Adriano Castillo, Daniela Palavecino, Betsy Camino, Nacho Pop, Grimanesa Jiménez y Ledy Ossandón, entre otros nombres.

"Prometo que voy a ir corriendo mis límites hasta donde pueda. Como lo he hecho siempre", dice Zárate en referencia a sus limitaciones en la cocina, para luego agregar con total convicción: "Tanto en 'Bienvenidos', tanto en Prensa, donde sea que Carlos Zárate participe va a dar todo lo que tiene, porque no es un tipo, y perdón por hablar en tercera persona, al que le guste guardarse algo. No. yo tengo que salir agotado, a veces frustrado, a veces contento, a veces como que siento que no hice mucho, pero lo doy todo. No me guardo nada porque no tiene sentido".

El comunicador cuenta que como es "groupie" del programa, no fue difícil convencerlo de que ser parte del espacio conducido por Christopher Carpentier. Y agrega: "La experiencia hasta ahora, maravillosa: uno tiene momentos de alegría, de dolor, de tristeza, de rabia, son todas las emociones juntas. Pero no encuentro algo que me diga que me equivoqué en la decisión".

Zárate cuenta que no teme a desperfilarse al pasar de ser un serio periodista a estar en la cocina. "Me lo preguntaron por mi participación en 'Bienvenidos', cuando me disfracé de Frankenstein", recuerda y explica que no piensa que sea el caso: "Creo que mientras uno mantenga las situaciones donde corresponden, no se va a desperfilar". Es más, cree que esta es una oportunidad de mostrar algo distinto a quienes lo siguen en las noticias.

"Yo soy conocido porque soy un tipo serio, hago un trabajo serio, etc. Pero de vez en cuando me río y tomo el pelo y lo de la cocina era una buena oportunidad de mostrar otra faceta. Acá hay una faceta mucho más emotiva, mucho menos controlada, si usted quiere, mucho menos el mejor de los sentidos, maqueteada". Y aquí compara con lo que hace en el área de prensa: "Las noticias tienen este cuento, que uno tiene que estar en dominio de lo que hace. En cambio, la cocina en Masterchef es algo raro. Te puede salir una caja misteriosa, the puede salir una caja difícil".

Respecto a si es o no competitivo, dice que le molesta esa palabra y asegura: "Si voy a competir, compito conmigo mismo. Son mis compañeros de aventuras, son 17 tipos a las que le tengo un cariño enorme".