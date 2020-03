Alison Mandel dio a luz a su hijo con Pedro Ruminot y lo anuncia con emocionante fotografía

La tarde de este martes, Alison Mandel anunció el nacimiento de su primer hijo junto a Pedro Ruminot. La comediante dio a conocer la noticia compartiendo una tierna fotografía junto al pequeño en redes sociales. Se trata de un registro en blanco y negro, en el que aparece cargando al menor sobre su pecho.

"Te he soñado absolutamente toda mi vida mi pequeño Baltazar. Agradecida de la vida", fue el mensaje con que acompañó la fotografía, que inmediatamente acumuló miles de me gusta. Tal como escribió, su hijo se llama Baltazar y se unirá a la gran familia que tiene junto al también comediante, quien se presentó en la reciente edición del Festival de Viña.

Instagram

Alison Mandel compartió registros durante todo su embarazo, dando a conocer sus sensaciones en medio de todo el proceso. Tras anunciar su dulce espera, reconoció lo complicado que fue engendrar a su hijo y contó que tuvieron que recurrir a la fertilización. "El camino para embarazarse no fue fácil ni rápido", dijo, agregando que "tuve que recurrir a la ciencia. De otra forma no se pudo".

En una de sus últimas publicaciones, la comediante hizo un llamado a no emitir opiniones cuando estas no han sido pedidas. "No sé por qué hay gente que disfruta diciéndote lados malos de la maternidad", señaló.