"¿Esperan que me maten para actuar?": Luli aumenta la preocupación con nuevo mensaje

Hace unos días, Nicole 'Luli' Moreno encendió las alarmas luego de compartir un preocupante mensaje que generó preocupación entre sus seguidores. La modelo se manifestó a través de sus historias de Instagram, asegurando que se encontraba en peligro.

El mensaje fue eliminado algunos minutos después. Sin embargo, los usuarios de la plataforma no pasaron por alto sus palabras e inmediatamente comenzaron a preguntarle si estaba bien. Pese a esto, Luli no se refirió al tema ni salió a explicar sus declaraciones.

Ahora la situación se repitió, aunque esta vez con un mensaje aún más preocupante. "Qué esperan que me asesinen para actuar? Ahora entiendo por qué existen tantos", puso. Como no entregó más detalles en torno al tema, sus seguidores comenzaron a preguntarle si se encuentra bien en los comentarios de sus ultimas publicaciones. "Te mando mucho ánimo, me metí a tu cuenta solo por el mensaje que dejaste no se si en las stories o no sé donde… Tranqui que hay gente que te apoya en todo. Tú puedes!!! Ánimo bella", dijo una persona.