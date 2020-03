Luli asegura que la quieren matar en preocupante transmisión en vivo: "Si me pasa algo, ya lo dije todo"

El pasado fin de semana, Nicole 'Luli' Moreno realizó preocupantes declaraciones durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, asegurando que su vida corre peligro y que la quieren matar.

La modelo de 32 años se dirigió a sus 1,2 millones de seguidores, indicando que se encuentra al borde de la muerte y agradeciendo a quienes la han ayudado "porque yo no debería estar viva en este momento".

En un momento de su transmisión, Luli rompió en llanto, provocando preocupación entre los usuarios de la plataforma, quienes comenzaron a preguntarle por más detalles de su situación.

"Me da lo mismo todo. Me aburrí. Porque ustedes, como bien dicen, si la televisión miente, recién ustedes se dieron cuenta el 2019… ¡¿Pueden creer que ni siquiera en el Día de la Mujer me pueden dejar tranquila?! ¡Basta conmigo, basta con todo!", partió diciendo la modelo.

"Si ustedes ustedes hoy día recién están marchando, recién se dieron cuenta de todo. ¿Es justo que yo esté en este momento en esta situación, como estoy, quizás al borde de la muerte? ¡Basta! De verdad", agregó, agradeciendo a Dios por estar viva. "Yo no puedo hablar más, porque o sino capaz que hasta acá me vengan a matar", advirtió.

Posteriormente, Luli agradeció a todas las personas que la ayudaron, "a toda esa gente que se me puso en el camino, porque yo no debería estar viva en este momento, porque me quisieron matar en Tailandia. Corrí peligro en cada viaje que hice arrancando porque toda la televisión me estaba tratando mal, me hacían bolsa durante años".

"Siempre corrí, por cada weá que me inventaban. ¿Es justo que haya tenido que esconder mis problemas, las weás que me inventaban, lo que querían ocultar, la corrupción? Tapar quizás qué cosas, porque quizás este video que estoy haciendo ahora me cueste mi vida", cuestionó.

En ese momento, rompió en llanto diciendo que se aburrió de todo. "Si me salvé en Brasil de que me mataran y nadie me creyó. Inventaron que yo estaba loca, me encerraron en la clínica, me borraron la memoria por un reality y weás que hicieron conmigo. Estaban coludidos quizás cuantos países para hacerme tanto daño…", explicó entre sollozos.

"Si me pasa algo, ya lo dije todo"

"Córtala, Luli", dice un hombre desde el fondo, mientras que la modelo se defiende indicando que no va a cortar nada "porque ni siquiera en mi país puedo estar tranquila, ni siquiera en mi país puedo estar segura… Pero ojo, si me pasa algo, ya lo dije todo: reality, (Adriana) Barrientos, todo preparado".

"Cuando me dio una crisis de pánico no fue una crisis de pánico. Era porque realmente iba a pasar lo que dije en su momento, no me voy a meter ahí… Ya lo dije todo. Reality, Barrientos… (frase inentendible) Ilícitas… ¿Yo, o la que acabo de mencionar? ¿Por qué me quisieron hacer tanto daño?", explicó, señalando que todo comenzó en Mekano.

"Cuando conocí a alguien ahí, que después era mi mánager supuestamente. Me encerró en un departamento por cinco horas, no me dejaba salir y si no hubiera tenido la sicología, este chico me hubiera matado. Julio Canales. Me ahorcó, me quiso matar, y el momento en que lo quise contar, se tomó a la chacota y nadie me creyó", dijo.

Finalmente, comentó que "los de la PDI tomaron mi declaración, ¿y después el caso dónde quedó? Después toda la tele dijo que yo era una tonguera. ¿Dónde está ese hombre que me encerró, que me pegó, que me maltrato y que…? Ya, no voy a contar nada más, pero ya estoy chata".