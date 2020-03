Luli ahora acusa a los periodistas: "Ya no me mataron"

Nicole Moreno está pasando por un momento confuso, ya que desde el fin de semana que sube mensajes a sus redes sociales, donde denuncia ser víctima de persecución, de que quieren matarla y acusó a Adriana Barrientos de "asesina".

La modelo, se encontraba viviendo en Iquique y, anoche volvió a Santiago, pero volvió a subir contenidos a su Instagram, esta vez, se trata de un vídeo que subió en el aeropuerto -donde parece faltar la parte inicial- en el que anuncia que demandará a la línea áerea relatando lo siguiente: "a todos los niños que realmente lo necesitan… tremenda demanda, necesito 10 abogados".

Historia de Instagram que se suma al video en vivo realizado la jornada de ayer, en el cual anuncia que la quieren matar, rompe en llanto y asegura que ya no se siente tranquila en nuestro país.

En conversación con Publimetro, la ex chica reality asegura que el vídeo está cortado ya que "me intervienen el teléfono y borran algunas cosas que publico", manifestó. Mientras que consultada por sus dichos sobre quienes quieren atentar contra su vida dijo no querer referirse al tema ya que "ya no me mataron. Sobreviví al periodismo de antes y busco sobrevivir del actual… desde que empecé en televisión, desde Mekano que mi vida cambió y todo lo que se ha hablado de mí son mentiras".

