Daniella Chávez sacaría a Raquel Argandoña de "Bailando por un Sueño"

Daniella Chávez, la chilena con más seguidores en redes sociales y actual participante "Bailando por un Sueño", no parece estar conforme con la forma en que se evalúa en el programa conducido por Martín Cárcamo, fue así que no dudó en decir que sacaría del programa a una importante integrante del jurado, Raquel Argandoña.

Fue en entrevista con el sitio Fotech.cl donde Daniela alzó la voz y sin pensarlo dijo que “Sacaría tal vez a Raquel, porque ella mismo le ha dicho a algunos participantes que no ha visto nada del baile, solamente ha visto su sonrisa y por eso le ponen un 10. Entonces, eso significa que no está viendo el trabajo de nosotros en la pista, por eso”

La modelo también se refirió a la posibilidad de haber renunciado al programa trás realizar su primer baile.“Le conté a la producción que estaba bien desanimada, que no tenía las mismas ganas que el principio, que ya no veía la competencia de la misma manera, porque aquí estaba viendo que no estaban siendo justos con los participantes”, agregando que “No me merecía las notas más bajas que me pusieron, trabajé mucho para ese baile. Hay personas que tuvieron más errores que yo en el baile y tuvieron más puntaje, así que sigo pensando eso”.