Las mujeres de Hollywood dan primeras reacciones a la condena de 23 años de cárcel a Harvey Weinstein

Tras un juicio que partió en marzo, Harvey Weinstein fue finalmente condenado a 23 años en la cárcel por abuso sexual y violación en tercer grado en febrero. Luego de que la noticia se hiciera conocida, las mujeres de Hollywood empezaron a dar su opinión al respecto.

Cabe recordar que el centro mundial del cine fue remecido por las acusaciones en contra del productor y fue donde se generó el movimiento #MeToo.

Rossana Arquette, quien es una de las mujeres que ha acusado a Weinstein y es activista de esta causa, se refirió al grupo Silence Breakers y a la actriz Rose McGowan, quien dio a conocer el abuso en su contra y el equipo periodístico que destapó las denuncias. "Gratitud hacia quienes rompieron el silencio especialmente a Rose y todas las sobrevivientes de Weinstein. A las mujeres valientes que testificaron y al increíble reporteo investigativo de Ronan Farrow quien cubrió el sabotaje y espionaje. Y a David Renmick, gracias Rich McKuen y New York Times", publicó.

En tanto, Mia Farrow, madre de Ronan Farrow, escribió: "Harvey Weinstein es sentenciado a 23 años en prisión. Mis pensamientos están con todas las valientes mujeres que, sabiendo los riesgos, se atrevieron a decir su verdad".

El mensaje de la actriz Ellen Barkin fue simple, diciendo "Así es como se ve la justicia 20 + 3", mientras que la comediante Rosie O'Donnell dijo "Veintitrés años! #chao Harvey #DiosbendigaaAmerica"

Por su parte, artistas como Ashley Judd, cuyo caso contra el productor fue desestimado, Bette Midler y Alyssa Milano replicaron la noticia en sus perfiles de redes sociales.

