Lollapalloza Chile en peligro: Argentina prohibe recitales y el festival en Buenos Aires podría suspenderse

El anuncio de prohibición de eventos masivos -incluyendo conciertos y partidos de fútbol con público- en Argentina dado a conocer esta mañana abre las dudas sobre la posible suspensión de Lollapalooza en el país transandino. Con eso, el futuro del evento en Santiago peligra y crecen las dudas con respecto a la realización del festival.

Las razones para ello es que ambos eventos se realizan el mismo fin de semana -el 27, 28 y 29 de marzo- y que la cancelación de uno de los eventos en la región -también se desarrolla en Brasil- implica un gran embrollo derivado respecto a logística y temas legales.

Los temores en torno a lo complejo que se ve el escenario han estado circulando desde hace varias semanas. Tanto en la productora como en el propio Ministerio de Salud se han referido al hecho, aunque hasta ahora no han tomado ninguna acción definitiva. Por el contrario, ambas partes mencionan que el evento sigue en pie, debido a que hasta ahora no existen restricciones mayores. La productora dijo a Publimetro que "por nuestro lado seguimos avanzando. No hemos recibido ninguna instrucción que indique lo contrario".

Lo que ocurrió en Argentina

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la prohibición de eventos masivos en Buenos Aires. "Vamos a restringir todas las actividades de concentración de gente. Vamos a prohibir los recitales y eventos enfocados al turismo y la presencia de púbico en los eventos deportivos", dijo en una conferencia de prensa publicada en medios argentinos como Telam.

"Necesitamos el autoaislamiento de todos aquellos que hayan viajado", reiteró y anunció la prohibición de los recitales y dispuso que el fútbol se juegue sin público.

Si bien no se ha entregado información respecto al período durante el cual se mantendrá esta restricción, el megaevento se realizaría el 27, 28 y 29 de marzo. Se suma a los inconvenientes el hecho de que el presidente de la nación transandina decretara hoy la cuarentena preventiva para todos quienes viajen desde países donde hay gran cantidad de casos. Y esto afecta a una parte importante de los artistas que participan del evento.

Sin embargo, hay dudas aún, ya que Lollapalooza Argentina se realiza en la localidad de San Isidro, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Ese punto, eventualmente, podría jugar a favor de la realización del mismo.

"Entiendo que puede parecer exagerado, pero siempre vamos a elegir prevenir", dijo también Rodríguez Larreta.