Las polémicas frases del Chino Ríos de su entrevista en “PH”

Esta noche se estrena una nueva temporada de "Podemos Hablar", el estelar de conversación de Chilevisión conducido por Julián Elfenbein, el cual contará con la presencia de un invitado de lujo, el ex número uno del tenis Marcelo "Chino" Ríos, quien sorprenderá con distintas declaraciones y con una personalidad bastante lúdica e irreverente, que dejó incluso sorprendidos a los otros invitados al programa, entre los que se cuentan Francini Amaral, Juan Carlos Valdivia y Flavia Medina.

Si bien para muchos la personalidad del tenista es bastante "especial" y no son extrañas sus salidas de protocolo, en esta ocasión se dio el tiempo de bromear, reir e, incluso, confesar que espera que Ricardo Arjona le escriba y cante una canción para el día de su funeral. "Siempre he escuchado a Arjona y una vez me lo encontré en un casino en Costa Rica. Tengo ganas de contarle mi historia y que la escriba".

En la grabación del estelar también se dio el tiempo de hablar de su ex pareja, la modelo María Eugenia Larraín, manifestando que "en el pasado me casé con cada loca", agregando que "con la Kena lo pasé pésimo… no fui feliz y por eso me separé".

Fue tal el nivel de confianza en el que se sintió durante la conversación, que no dudó incluso en contar algunos episodios en los cuales fue infiel, confesando haberlo sido en más de alguna ocasión, justificando que "el hombre es infiel de califa".

En el programa, que se grabó el año pasado, pero fue guardado por la señal de Turner para comenzar con un contenido potente su segundo ciclo, el ex número uno se refirió también a la educación sexual que le gustaría que recibieran sus hijos e, incluso, comentó un episodio, cuando era joven, donde se besó con un hombre. "Lo llevé al mirador pensando que era mujer… Él sabía dar besos", se sinceró el tenista.

En relación a sus episodios más polémicos como los dichos frente a los periodistas (el "que la chupen") dijo que "me arrepiento de haber dicho lo que dije, pero la pueden seguir…", sentenció.

Sobre si había estado en una playa nudista, contó un episodio donde, teniendo como 20 años, llegó con un amigo y se hizo cercano de la administradora, quien le dijo que vendrían unas chicas playboy. Contó que consiguió entrar a ese lugar, gracias a su amiga, como un repartidor de refrescos, sólo con un cooler en la mano.

"En Chile somos pocos los ídolos"

Además comentó sobre si en Chile se respeta a los ídolos, diciendo que cree que no es así. "Lo he sentido en carne propia, en Chile somos pocos los ídolos… hay gente que te respeta poco y los periodistas deportivos te mataban por todo", afirmó.

En el espacio de CHV también sorprendió la confesión de la ex chica reality Flavia Medina, quien relató haber tenido un "íntimo encuentro" con el ex futbolista David Beckham, cuando estuvo de viaje en Singapur.