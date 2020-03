Ni los médicos se salvaron: "Grey's Anatomy" frena sus grabaciones por coronavirus

A pesar de tratarse de una serie sobre un equipo médico y estar ambientada en un hospital, "Grey's Anatomy" no pudo salvarse del coronavirus. Es por eso que, según reportan medios como E!, se debieron cerrar las grabaciones de la temporada 16.

Es así como el el mundo de la ficción televisiva del hemisferio norte se ha sumado voluntariamente a las acciones preventivas contra el virus.

"Para nuestro increíble elenco y equipo, por precaución, la producción se pospone de inmediato en 'Grey's Anatomy'. Nos vamos a casa por al menos dos semanas y esperamos ver cómo evoluciona la situación del coronavirus, explicaba la información entregada por la showrunner Krista Vernoffy, además de los productores ejecutivos Debbie Allen y James D. Parriott.

No sólo esta serie

Pero la historia protagonizada por Ellen Pompeo, no es la única que ha debido cambiar el calendario de producción. Según The Hollywood Reporter, los programas "Riverdale", las tres versiones de "NCIS", "Young Sheldon", "The Good Fight" y "Grace and Frankie" también debieron frenar su producción.

En tanto, el programa "The Neighborhood" grabará el último episodio de su temporada sin público en vivo.