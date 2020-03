Luli llega esta tarde al Palacio de La Moneda a interponer reclamo

Estas últimas semanas Nicole Moreno, más conocida como Luli, ha dado bastante que hablar por sus constantes mensajes y publicaciones en sus redes sociales, acusando persecución y temor de que le quiten la vida. Sin embargo, esta tarde sorprendió a muchos transeuntes que caminaban por las inmediaciones del Palacio de La Moneda, quienes al percatarse de la presencia de la modelo no dudaron en sacarse fotografías con ella y consultarle que venía a hacer a la casa de gobierno. ¿la razón? hacer un reclamo formal porque, supuestamente, habían intervenido su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que hace algunos días la rubia que hablaba cantadito había tenido distintos episodios que transmitía en vivo en donde rompía en llanto preocupando a sus seguidores. Diferencia a las últimas horas en las cuales no ha subido publicaciones a sus redes sociales. Sin embargo, si llamó la atención la imagen que subió como foto de wathsapp, en donde palabras como "bullying", "acoso" y "golpes" fueron tachadas entregando un mensaje de prohibición, agregando a ello su estado de wathsapp que dice "Chile no me merece" acompañado de una bandera nacional.

