Mensaje en twitter de Residente preocupa a sus fanáticos: "tengo mucho miedo. El avión se está moviendo mucho"

Hace algunas horas causó bastante preocupación un twitter del rapero René Pérez, más conocido como Residente, donde se mostraba con cierto temor al enfrentar en pleno vuelo una tormenta, manifestando que "el avión se está moviendo mucho".

De inmediato, y para trasmitirle tranquilidad y confort en el vuelo, fueron sus fanáticos quienes no dudaron en mandarle mensajes de apoyo a través de la misma red social.

Hermano no hay palabras para tranquilizarte… pero ponte a hacer rimas con tu yo interno. A battle just try to go against you. Un ejercicio en tu propio Gym en tu propia cancha. Fluye Pisciano

— THE QUEEN MOTHER♚IQ (@IvyQueenDiva) March 13, 2020