Sensual Spiderman tuvo fuerte encontrón con jurado en el Bailando: "Ayuda a los actores, a los amigos"

"Bailando por un Sueño" sigue dando que hablar, y ahora la polémica la protagonizan el Estúpido y Sensual Spiderman con uno de los integrantes del BAR, el actor Felipe Ríos, a quien acusó de favorecer a sus colegas actores al momento de evaluar.

“Felipe ríos, siento que estás siendo como súper inconsecuente. Lo decimos en camarines todos, no voy a nombrar a nadie porque no soy sapo, pero nos estamos dando cuenta que el compadre ayuda a los actores, a los amigos, así que Felipe, voy a tomar clases de actuación para caerte la raja”, dijo el enmascarado bailarín a través de una conferencia de prensa.

El juez no titubeó para responderle al arácnido participante, a quien le dijo que "tomando tu última palabra, la verdad es que bastante bien que te haría un curso de actuación. A todo el mundo que esta acá, es súper bueno para el baile, actuación, van tomados de la mano (…) El mejor ejemplo es que lamentablemente el primero que se fue es un actor y un gran amigo que era Eyal y Belén, así que estás hablando demás Sensual y estúpido Spiderman", se defendió el intérprete de Perham en la teleserie gitana Romané.

Pero el bailarín no se quedaría callado, por él le habría lanzado miles de telarañas, pero no, decidió responder de esta forma. "Yo lo digo por respeto, tu puntaje puede ser a favor o no, eso es cosa tuya, pero por respeto cada vez que sale un actor tú dices, ‘ay, pero si es un actor, es que lo conozco, es que no puedo quitarle nota’, lo has dicho en vivo y por último no lo digas".

Una nueva polémica en el estelar de bailes que su suma a otras donde se reflejan las grandes diferencias que existen entre el jurado y los aspirantes a cumplir los distintos sueños que se propusieron al ingresar al programa.

