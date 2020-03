Estaba realizando un despacho en vivo para el matinal Mucho Gusto, de Mega, cuando el periodista Simón Oliveros sufrió el manoseo de una mujer que circulaba por el lugar.

La situación ocurrió mientras hablaba con vecinos de Estación Central por los saqueos y desmanes que habían ocurrido la noche del miércoles, cuando una mujer pasó por atrás del profesional y le dió un agarrón.

La situación se repitió y fue ahí cuando Oliveros no quiso dejar pasar lo sucedido y lo contó al aire, generando una rápida reacción de sus compañeros en el estudio.

"Estuvimos hablando el 8M, de los derechos de las mujeres, yo tengo una hija, tengo una madre, tengo una esposa, tengo compañeras de trabajo, tengo amigas, respeto absolutamente el valor de las mujeres, es absolutamente indigno lo que me acaba de pasar a mí, no tengo porque aguantar porque estoy haciendo mi trabajo, en la calle, que pase una persona, que le dimos el espacio para que hablara con nosotros y que me meta el dedo en el culo, porque eso es lo que hizo dos veces", dijo en medio del despacho.

Denuncia por agresión sexual

“Estaba dialogando con la gente, para que en el fondo expresara su rabia, al margen de su orientación. Entrevistaba a una señora, y desde atrás apareció esta mujer para decirnos que ‘la prensa miente’. Le dijimos que se acercara para dar su opinión, no quiso. Y cuando retomé la conversación, la mujer me metió dos veces los dedos al culo”, contó a La Cuarta el periodista sobre lo vivido.

Sobre su reacción, la que fue bastante calmada, el profesional sostuvo que "tenía dos caminos: uno, encararla y hacer un show más televisivo, y dos, algo más racional. En ese momento sentí la necesidad de hablarle a esas personas que se sienten con el derecho de hacerles a otras lo que se les ocurra".

Simón reconoció que se sintió menoscabado por el abuso sexual que sufrió y reveló que "hice lo que cualquier persona tiene que hacer al sufrir algo así: una denuncia en Carabineros, y ellos enviarán esto a la Fiscalía".

"El canal se ofreció a ayudarme con abogados, pero no quise tomarlos, porque quiero que este tema se vea como si le hubiese pasado a cualquier persona, no como al periodista de la tele", contó.