Yamila Reyna no tuvo filtro y bromeó con Martín por tamaño de camioneta: "y con esos dos metros..."

La noche de este jueves se vivió un nuevo capítulo del estelar de bailes de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo y como en cada jornada siempre da que hablar con distintas polémicas o entretelones. Esta vez fue la transandina Yamila Reyna quien tras su presentación no dudó en enrostrarle, en tono de broma, al rubio natural el tamaño de su camioneta, la cual fue bastante comentada luego de ser portada de un conocido diario nacional justo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

“No sabes lo que me pasó. Paso tantas horas en este canal, que yo digo ‘bueno, por último, que me salte la liebre acá en el canal’. Y vengo llegando ayer con el auto, al ensayo…”, comentó la trasandina, momento en que fue interrumpida por Francisca García-Huidobro, quien aseguró que desde que llegó al canal tampoco ha tenido suerte en ese ámbito.

“Nada, hay un hambre total, pero impresionante. Y vengo llegando, entro al estacionamiento y me demoré como dos horas en estacionar, porque está tu camioneta de dos metros. Entonces, bueno. Me meto y estaciono”, dijo Yamila, causando la risa de Martín quien respondió: “Algún día voy a contar esa historia, no me la van a creer”.

La Fran no se quedó atrás y jugando la misma dinámica respondió que "él es lo mejorcito del canal, el más mino del canal, lejos”, siento Yamila quien finaliza el dialogo de manera picarona con un "Y con esos dos metros (…)".