Yamna Lobos realiza sincero descargo tras desafortunado comentario: "No eres sexy, estás embarazada"

En medio de su embarazo, Yamna Lobos ha protagonizado varias sesiones de fotos, en algunas de las cuales sacó a relucir su lado más sensual. La bailarina ha compartido varios registros junto a mensajes de empoderamiento y reivindicación, destacando la belleza de las mujeres embarazadas y la posibilidad de seguir siendo sexys.

Sin embargo, esta postura no ha sido del agrado de todos. Así, al menos, lo dejó saber con un sincero descargo realizado en Instagram. Ahí, explicó que un desconocido le escribió para decirle que no es sexy debido a que está embarazada, lo que la llevó a reflexionar sobre el tema y realizar una crítica contra los cánones de belleza insertos en la sociedad.

"Hace un tiempo alguien me escribió 'no eres sexy, estás embarazada' y la verdad es que me hizo pensar en la percepción que tienen algunas mujeres de ellas mismas y que creo que tiene que ver con esa misma represión que hemos sentido y vivido durante el transcurso de la historia y que influye en el autoestima, llevando a la mujer a pasar a segundo plano!", dijo.

Además, aseguró que se siente feliz de que todos esos pensamientos estén quedando atrás, "y que de a poco tomemos conciencia de lo que significa ser mujer, de lo valiosas que somos, fuertes y poderosas… Bellas y sexys!!". "Estar embarazada es hermoso… Poder crear y dar vida a otro ser humano es magnífico. Es un momento en donde la mujer es más mujer que nunca! Mostrando todo su esplendor y esencia!", agregó.

Su mensaje estuvo acompañado por tres fotografías en las que aparece con un ajustado vestido gris y botas largas de color negro. En ellas, se la ve realizando distintas poses con las que demostró su lado más enérgico y sensual. Su reflexión recibió un gran apoyo, especialmente por parte de las mujeres, quienes compartieron su experiencia durante el embarazo. La mayoría aseguró que no dejó de sentirse sexy por estar esperando un bebé.

Desliza para ver las imágenes: