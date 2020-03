La que puede puede: Televidentes defienden a Flavia Medina tras cuestionamientos en PH

Este viernes se emitió el primer capítulo de la nueva temporada de "Podemos Hablar", programa de conversación de Chilevisión que contó con la presencia de Marcelo Ríos, Francini Amaral, Solange Lackington, Rodrigo Wainraight, Juan Carlos "Pollo" Valdivia y la ex chica reality Flavia Medina. Fue esta última quien dio bastante de que hablar debido a sus potentes declaraciones, las cuales en todo momento fueron cuestionadas por el ex tenista.

Podría interesarte…

La transandina en varias oportunidades se puso de pie para contar parte de sus experiencias en relación a las preguntas de Julian. Incluso sorprendió al revelar que había asistido en varias ocasiones a playas nudistas y que en algún momento de la vida había caído en los excesos del alcohol y las drogas.

La ex chica Playboy habló sin tapujos de sus vivencias, donde incluso confesó haber tenido un encuentro amoroso con el futbolista ingles David Beckham, sin embargo, la audiencia notó que muchas veces Marcelo Ríos cuestionaba la forma en la que Flavia vivía su sexualidad, pese a que él mismo ya había confesado situaciones similares.

Así lo hicieron saber los televidentes en las redes sociales.

me cayó bien Flavia en #PodemosHablarCHV hace lo mismo que todas las "modelos" de tv la diferencia es que lo cuenta y no se hace la niña buena

"Me comí a David Beckham" (Flavia Medina) mujer empoderada 👍🏼💃💪 si un hombre dice que estuvo con mil mujeres es bkn, machito, pero si es mujer es puta #PodemosHablarCHV la que puede puede

#PodemosHablarCHV Si Fuera un Hombre queda como "Campeón". Bien por Flavia!! Es su vida y no les pide nada a nadie o no aprovecharía el resto en una fiesta así??? Vamos por una Igualdad de verdad… Flavia 👏👏👏

Genial la flavia la que puede puede y la que no aplaude, ojalá acá en Chile no fueran tan pacatas y mojigatas y no se espanten tanto con el relato, pero genial sin ningún pelo en la lengua, y mejor si le pagaban!!! #PodemosHablarCHV

— lordelana (@Andreamedinaval) March 14, 2020