Denisse Malebran hace polémico llamado a no pedir devolución de entradas a tocatas suspendidas

El domingo la cantante Denisse Malebrán hizo un llamado a no pedir la devolución de dinero de entradas a tocatas suspendidas de los artistas locales. Pero el mensaje rápidamente generó polémica entre usuarios de redes sociales que no estaban de acuerdo con la petición de la vocalista de Saiko.

Tras hablar de lo compleja que es la situación por el coronavirus, dijo: en el video: "Nosotros específicamente como músicos, como creadores, junto a todo nuestro equipo de técnicos, estamos pasando una situación muy compleja. Así que quiero hacerles una invitación a todos ustedes como público de los diferentes artistas nacionales que trabajamos y que son de su gusto".

"Si han comprado entradas para eventos que se han cancelado, no pidan la devolución por ahora. Es una medida para proteger a quienes tuviesen la oportunidad de vender tickets en teatros y que tenían la suerte de tener muchas entradas vendidas, pero que, al retirarlos, van a perder la posibilidad de seguir financiando otros proyectos hasta tener una fecha de postergación", explicó .

"Se los pido de corazón, esto es algo que nace de mí, pero que tiene como fin ayudar a todos mis compañeros que viven y trabajan por el arte en Chile. Un besito, cuidense todos".

Por favor 🙏🏼 no pidan devolución de entradas de eventos postergados de artistas nacionales. Es una forma de ayudarlos en invertir en otras producciones hasta volver a tocar en vivo. Nos cuidamos y apoyamos entre todos #quedateEnTuCasa #MusicaChilena pic.twitter.com/Zd3b6vLPTf — Denisse Malebran (@denissemalebran) March 15, 2020

Parte de los comentarios generados fueron muy negativos y Malebrán incluso compartió uno de los más violentos.

Ahora se como llegó tanto escudo patrio/fan del dictador/rechazo y anti zurdocomunista a insultarme y tratarme de lo peor. Que triste debe ser obedecer llamado a ataque por el solo hecho de pensar diferente. Apuesto mi perro que ninguno tiene entrada de artista chileno comprada😝 pic.twitter.com/G5gxNipTbn — Denisse Malebran (@denissemalebran) March 16, 2020

El nuevo video

El revuelo llevó a Malebrán a publicar otro video durante la mañana del lunes sobre cómo la medida que había solicitado no la beneficiaba a ella, sino que a otros artistas locales. Además, aprovechó de hablar de los insultos:

Como llevan muchas horas insultándome y tratándome de lo peor, quiero hacer este pequeño video explicando la diferencia de entre una autoproducción y cuando uno hace espectáculos a contrato". Así, contó que tenía un par de shows durante las próximas dos semana, incluido el postergado Lollapalooza. "Todos esos shows se cancelaron, pero las entradas no tienen que ver conmigo, porque a mí me pagaban por actuar. Por tanto, yo no puedo reprogramar esos shows", dijo.

"Muy distinto es para esos artistas, bailarines, actores, músicos que tenían un concierto, que invirtieron en ellos y que los tickets están en su poder por ahora", dijo la srtista y agregó: "Para poder reprogramarlos, les sirve ese dinero. No es obligación, el que quiere lo puede hacer para su artista favorito y nadie está pidiendo quedarse con una plata ajena. Si el concierto no se hace, obviamente la plata se devuelve.

"Es una forma de ayudarlos a ellos, no a mí. No necesito que me regalen nada, porque nunca les he pedido nada y es muy triste ver que en este momento comiencen con una campaña de odio que no tiene ningún sentido. Cuídense, ojalá no se enfermen", finalizó la vocalista de Saiko.

Consultada por Publimetro sobre su mensaje y las reacciones que generó, la artista declinó hablar sobre ello y comentó: "Ahora el enfoque está en otra cosa. Hay que preocuparse de que la gente no salga de sus casas".