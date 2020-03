Otro evento cae frente al coronavirus: se posterga Radio Disney Vivo

Lo de Lollapalooza, Sammy Haggar and The Circle, The Offspring acústico y Wu Tang Clan fue sólo el comienzo. Porque luego de que la semana pasada esos eventos en vivo se cancelaran o reprogramaran, ahora es el turno de Radio Disney Vivo.

Porque, según anunciaron los organizadores a cargo, La Oreja y Bizarro Live Entertainment, el 19 de abril ya no se hará el festival que tiene a Carlos Rivera, Jesse & Joy, y Morat en su cartel. La información se dio a conocer a través de un comunicado de prensa donde también se habla de una reprogramación.

"En virtud de las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al Coronavirus (COVID-19), para preservar la salud de los espectadores, artistas y colaboradores, se ha decidido postergar el show de Radio Disney Vivo inicialmente programado para Santiago, el 19 de abril del 2020 en Movistar Arena", dice el texto que continúa: . "La fecha de reprogramación será comunicada próximamente y las entradas ya compradas serán válidas para esta nueva oportunidad".

Reintegro del precio de la entrada

Además de lamentar los inconvenientes ocasionados por la suspensión del evento, se da la opción de reintegro del valor de las las entradas con el siguiente sistema:

-La devolución del dinero se realizará a través del mismo medio de pago por el cual se haya realizado la compra, en un plazo aproximado de 25 días hábiles.

-Para solicitar la devolución, por favor, acercarse con la entrada (completa y en buen estado) a cualquiera de los puntos de venta habilitados (https://www.puntoticket.com/paginas/puntos) a partir del 23 de marzo hasta el 23 de abril del 2020.

-Aquellas personas que no hayan retirado sus entradas o tengan modalidad E-ticket, deberán escribir al correo [email protected] con todos los antecedentes de la compra.

-Quienes hayan realizado la compra de forma presencial en Tiendas Hites, deberán acercarse al mismo lugar en donde la adquirió, presentando la boleta y la entrada (completa y en buen estado). Ante cualquier duda, comunicarse por correo electrónico ([email protected]).

