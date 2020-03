¿Será el fin del Coronavirus? Sensual Spiderman estrena a nuevo héroe tras pandemia global

En el mundo son muchos los países que están en la búsqueda de una cura para el Coronavirus, pero es en nuestro país donde llegó un nuevo héroe a tratar de combatirlo y acabar con él. Se trata nada más y nada menos que de Spider-Gel, personaje enmascarado que llega de la mano del participante de Bailando por un Sueño e ícono del movimiento social el Estúpido y Sensual Spiderman.

Es que claro, el llamado "héroe del pueblo" se ha caracterizado por estar presente en cuanto a la contingencia, no sólo en las distintas marchas tras el estallido, también se le pudo ver hace algunos meses ayudando en los incendios en la quinta región. Esta vez no fue la excepción y fiel a su estilo busca combatir y crear conciencia en la ciudadanía luego del brote del Coronavirus. "Era momento de actuar frente a este enemigo. Siempre he estado con y para el pueblo y esta no podía ser la excepción", contó a Publimetro Renato Avilés, el hombre tras la máscara, agregando que "tengo un hijo y esto me preocupa, es una forma de concientizar a la gente a mi estilo, a mi manera", agregó el arácnido.

Consultado sobre como nació la idea del traje nos dice que "estando un día con mis amigos de Dale Color (pyme dedicada a realizar estampados) nos pusimos a pensar qué hacer para darle un giro al personaje sin perder la esencia del ayudar, y así entre ideas e ideas nació Spider-Gel", dejando en claro que este es un nuevo amigo del Estúpido y Sensual Spiderman y no que vaya a desaparecer el arácnido personaje.