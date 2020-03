Américo recibe fuertes críticas por no respetar cuarentena y aparecer en "Bailando por un Sueño"

La noche del jueves se emitió el último capítulo de Bailando por un Sueño, el programa que fue suspendido tras la propagación del coronavirus en el país. En la instancia se presentaron algunas parejas, entre las que figuró el cantante Américo con su bailarina Holanda Olivo.

El artista mostró su baile de onda disco, pese al anuncio del canal. Sin embargo, su presencia en el estudio generó una serie de críticas debido a que no respetó la cuarentena pese a que venía llegando de Estados Unidos. Esto fue considerado como una irresponsabilidad por parte de los televidentes, quienes expresaron su molestia a través de Twitter.

De hecho, él mismo mostró parte de su viaje compartiendo fotografías en Instagram. "Ya en el avión desde #Atlanta #USA en el vuelo que me llevará al hogar (…) Conciencia y empatía familia. No olvidemos a los que necesitan más ayuda, y no abarcar más de lo que necesitemos para poder compartir", puso desde el aeropuerto de Atlanta.

Si bien Américo aclaró que le realizaron el examen para detectar el coronavirus, esto no impidió que los televidentes lanzaran fuertes críticas en su contra.

Revisa algunas de las reacciones:

https://twitter.com/orquestaoculta/status/1240823201430679552

Américo viene de Estados Unidos y está en el estudio del bailando, irresponsabilidad nivel dios #BailandoPorUnSueño — N (@N1cFAM) March 20, 2020

Oye, pero si ya han rozado la irresponsabilidad en #BailandoPorUnSueño al seguir bailando, ahora llevan a Américo que hace dos días estaba en Estados Unidos.

Increíble. — Rodrigo Gallegos Valenzuela (@Roidrigo) March 20, 2020

en bailando x un sueño literalmente estan todos a un centímetro de distancia y todos se tocan con todos hay un jurado que es grupo de riesgo extremo y el americo viene recién llegando de eeuu y esta ahí igual nontiendo pic.twitter.com/ofIddHM0zy — catalaina 🌓 (@bluehssty) March 20, 2020

