"Grey's Anatomy" al rescate: programas médicos donan insumos a hospitales por pandemia

Debido a que muchas producciones televisivas se han visto obligadas a suspender sus grabaciones. Pero eso no ha impedido a los programas médicos de ficción ayudar a hospitales y personal médico de carne y hueso.

Según informa The Hollywood Reporter, los equipos tras series ambientadas en hospitales, como es el caso de "Grey's Anatomy", "The Good Doctor", "New Amsterdam" y "The Resident", además de "Station 19", un spin-off de la serie protagonizada por Ellen Pompeo que tiene como punto central de desarrollo una estación de bomberos, están haciendo un especial aporte para combatir la pandemia de Covid-19 y están donando los insumos médicos de cada set.

En el caso de "Grey's Anatomy", se donaron guantes quirúrgicos y vestimenta médica, en tanto "Station 19" entregó 300 mascarillas a la estación de bomberos local para que puedan continuar apoyando emergencias y rescates.

El equipo de "The Resident", en tanto, hizo entrega de guantes, mascarillas, batas médicas, gloves, gorras para el pelo, batas de laboratorio y vestimenta aislamiento. "The Good Doctor" y "New Amsterdam" se sumaron a las donaciones, pero no entregaron mayor detalle del tipo de insumo que se entregó.