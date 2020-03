Crudo relato: Faloon revela que fue abusada por su ginecólogo

Cómo ya se ha hecho costumbre, el programa "Podemos hablar" de CHV se ha convertido en el nuevo confesionario de los famosos. Algunas revelaciones son más delicadas que otras. Así ocurrió esta semana, cuando Faloon Larraguibel contó que había sido abusada por su ginecólogo, situación que había mantenido en secreto; tanto así, que ni su marido sabía.

Durante la sección "Punto de encuentro", la ex chica Yingo, se acercó al centro cuando Julián Elfenbein preguntó si alguno de los invitados había sido víctima de abuso: "No sé si un abuso, igual fue hace mucho tiempo, ya adulta. Fue un día que dije ‘chuta, esta cuestión que me pasó, me sigue dando vueltas en la cabeza, de que no tendría que haber sido así"", relató detallando que "sentí que se aprovechó mucho. Iba por un tema, pero en el momento no me di cuenta. Era primera vez que iba donde ese doctor, me pone nerviosa hablar de esto. Fue de tocarme, fue más allá, me tocó de una forma para hacer otra cosa", explicó la ex polola de Karol Lucero.

Durante su relato, la modelo explicó que por ser su primera visita a un especialista, no sabía si era correcto lo que el médico había hecho, pero la situación traspasó los límites y le quedó dando vueltas por mucho tiempo. Frente al nerviosismo de Larraguibel por su confesión, el conductor del programa y el resto de los participantes, se acercaron a abrazarla y contenerla.