¿Que fue de Rodrigo Rochet tras dejar la televisión? La vida del actor que perdió la vida en accidente en helicóptero

La tarde de este martes nos enteramos del lamentable fallecimiento del actor nacional Rodrigo Rochet, quien tras estar pilotando un helicóptero capotó en el jardín de una casa en Chicureo.

El recordado actor participó en destacadas teleseries en Canal 13 a finales de la década del 90, tales como "Amor a Domicilio", "Marrón Glacé" y "Sabor a ti", es en esta última donde aún existe en la retina de muchos televidentes la escena donde Catalina Pulido lo encierra en un galpón teniendo un fatal desenlace.

Pero Rodrigo no sólo destacó en el mundo de la actuación, entre teleserie y teleserie también era parte del segmento musical del programa Venga Conmigo animado por José Alfredo Fuentes. Su rol, presentar cada uno de los temas en la recordada Generación 2000.

¿Pero qué pasó con la carrera del actor? En el año 2000 le ofrecieron un contrato por parte de Televisa, el cual no pudo rechazar, dejando el país para radicarse en México, es en este lugar donde hizo la teleserie “El precio de tu amor” para luego emigrar Estados Unidos, es estando en este país donde fue invitado constante en "Sábado gigante" y "Despierta América".

Estando en norteamérica Rodrigo también probó suerte en el mundo del canto, llegando incluso a estudiar junto a Noel Schajris, integrante del dúo romántico "Sin bandera". Sin embargo, ningún sello se interesó en su propuesta musical. No obstante, sus ganas de volver a Chile eran latentes, donde su plan era estabilizarse y formar familia, es así como en el año 2004 decide regresar.

En su retorno al país tuvo la opción de volver a las teleseries, es más, pudo haber sido uno de los recordados hermanos Mercader. "Me ofrecieron ´Machos´ y la verdad es que no me acomodaba, no quería hacer más teleseries en ese momento, solamente quería programas y series… como que me encerré. Dije ´me voy a dedicar a mí y a mi negocio´", sostuvo en ese entonces el actor a un medio de comunicación.

La vida laboral de Rodrigo estos últimos años estuvo centrada en Acosmic, una empresa que él mismo creó y del cual era gerente general, la cual estaba enfocada en la fabricación de sobres de papel, teniendo como clientes a conocidos bancos y grandes tiendas del retail. Se dedicó a su esposa y familia, de la cual era padre de tres niñas: Rafaela, Augusta y Dominga. Vivía tranquilo y alejado de los medios en Chicureo, donde a menudo salía a pasear en helicóptero, el mismo que esta tarde, por causas que aún se investigan, capotó arrebatándole la vida.