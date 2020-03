Nicole Pérez denuncia comentario de seguidora en contra del aspecto de su hija

View this post on Instagram

Te amo princesa @isiii_pazzz orgullosisima de ti , como te digo siempre tu condición tiene propósito 💖 gracias a todos los que me han enviado mensajes bellos para la ISI y para mi , gracias por todos los mensajes con datos , recetas naturales Jijiji, hoy nuestro anhelo no es que la ISI tenga nuevamente pelito, es que ella sea libre, Dios esta moldeado a mi familia y se que mi hija tiene un propósito gigante 🙌 , se que todos verán la gloria de Dios en mi hija Si tienes alopecia comunicate conmigo o con @alopeciauniversalchile estamos para apoyarnos 💖 #alopecia #alopeciauniversal #alopeciauniversalchile