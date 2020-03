Acusan a Max Collao de burlarse de mujer que le faltaba dentadura en movil en vivo

El reconocido ex notero del Buenos Días a Todos Max Collao estos días ha sido blanco de críticas a través de las redes sociales, siendo acusado de burlarse de una mujer que no contaba con su dentadura completa, todo esto en un movil en vivo para el programa informativo T13 Te Acompaña de Canal 13.

El periodista había acudido a un supermercado de Ñuñoa para conversar con los transeúntes y así conocer su opinión respecto a la cuarentena obligatoria que se había decretado para 7 comunas de la capital. Fiel a su estilo y a la forma lúdica que tiene para realizar despachos conversó con esta mujer sin imaginar los ácidos comentarios que recibiría a través de twitter.

https://twitter.com/OrlandoVergara/status/1242943705054687237

Periodista @Maxicollao se burla en vivo y el directo de una mujer que está comprando mercadería en ñuñoa. La mujer solo cuenta con una pieza dentaría. (En vivo le dice, que la comida es para el diente) Payaso. — Pancho Rodríguez Riesco (@PanchoR0driguez) March 25, 2020

Bien impertinente el periodista de @canal13 Max Collao que preguntaba a la salida de un supermercado de Ñuñoa — LaPao (@PaoFerroggiaro) March 25, 2020

Fue así que nos comunicamos con el profesional, quien se defendió de las críticas manifestando no haberse percatado que a la mujer le faltaban piezas dentales. "Yo cuando entrevisto siempre miro a los ojos, entonces de verdad que no me di cuenta… Es más, ella no lo tomó como un insulto ni nada, terminamos el movil y nos quedamos mucho rato conversando muy buena onda", agregando que "en twitter comenta una persona y para abajo le siguen todos con tal de criticar".

Max deja en claro que su forma de reportear siempre ha sido cercana y amena con la gente. "Nunca busca ofender, la señora me dijo que en su casa eran buenos para comer y yo le dije lo que le dije, pero sin darme cuenta como te decía". El periodista también hace un llamado a quienes conozcan a esta mujer, "si alguien conoce a esa persona que me de el dato y yo le arreglo la dentadura, la idea es poder ayudarla", finalizó el profesional.