Britney Spears comparte reflexión sobre la cuarentena y la llaman "reina del comunismo"

Con el fin de invitar a la reflexión durante esta cuarentena por Covid-19, Britney Spears compartió en Instagram un profundo pensamiento sobre la comunicación y unión de la humanidad en este tiempo de aislamiento que causó revuelo en Internet.

La Princesa del pop, que constantemente divulga mensajes positivos en sus redes sociales, se decidió este lunes 23 de marzo por difundir una imagen con un breve texto de la escritora Mimi Zhu que llamó la atención por estar aparentemente cargado de una ideología comunista.

“Durante este tiempo de confinamiento, necesitamos estar más conectados que nunca. Llama a tus seres queridos, escribe cartas de amor virtuales. Las tecnologías como la comunicación virtual, el streaming y la radiodifusión son parte de nuestra colaboración como comunidad. Aprenderemos a besar y a abrazarnos a través de las ondas de Internet”, se puede leer en la foto.

La publicación continúa sentenciando: “Nos alimentaremos mutuamente, redistribuiremos la riqueza, haremos huelga. Comprenderemos nuestra propia importancia desde los lugares donde debemos permanecer. La comunión va más allá de los muros. Todavía podemos estar juntos”.

Asimismo, en la descripción, Britney enfatizó el enunciado: “La comunión va más allá de los muros”, junto a tres emojis de rosa, un símbolo vinculado al movimiento socialista.

Britney Spears, la reina del comunismo

Aunque las declaraciones no eran de su autoría, el llamado a la redistribución de la riqueza y la inclusión de la rosa en la leyenda generó una masiva cantidad de reacciones en redes, donde la intérprete de “Circus” fue proclamada “reina del comunismo”.

"Reina de la comunión y el comunismo", "Britney Spears dijo: 'huelga general', reina del proletariado", "Reina del poscapitalismo", "Aliméntanos a todos con nueva música durante este aislamiento", "Avísame cuando estés listo para redistribuir esa riqueza tuya" y "Camarada Britney", fueron algunos comentarios en Instagram.

Mientras, Twitter se llenó de cientos de memes donde se comparaba a Spears con defensores de esta doctrina como Karl Marx.

Hasta el partido Socialistas Democráticos de América (DSA) se pronunció acerca del mensaje de la diva.

“La camarada Britney lo sabe: juntos podemos construir un mundo mejor porque el capitalismo es ‘Tóxico", escribió el DSA en la red social, haciendo referencia a su éxito musical.

