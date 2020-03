Lionel Richie quiere volver a grabar la canción "We Are The World" por víctimas del Coronavirus

Es una canción conocida en todo el mundo y por distintas generaciones, se trata del clásico "We Are The World" que inmortalizó Liones Richie, Michael Jackson y un sin número de reconocidos artista para generar conciencia y buscar fondos ante la hambruna en África en 1985. Sin embargo, hoy y ante la crisis sanitaria que se vive a causa del Coronavirus, el intérprete quiere volver a grabar.

Al igual que en su versión original, y luego la realizada en el 2010 tras el terremoto en Haití, la idea es brindar apoyo económico en medio de la pandemia mundial del COVID-19."Lo que ocurrió en China y en Europa, llegó hasta acá (EE.UU). Por lo que, si no salvaron a nuestros hermanos allá, nos corresponde hacerlo aquí”, declaró Lionel Richie.

Sin embargo, la idea de realizar esta nueva versión en primera instancia se vería truncada, esto debido a que al estar en cuarentena, sería un riesgo juntar a varias celebridades. Ante esto se le ha recomendado al artista de 70 años realizar acciones indirectas e impersonales tales como donación de alimentos, insumos médicos o aportes monetarios a instituciones de salud.

Las versiones que ha tenido “We Are The World” en el mundo

Tal como le contábamos, la versión de 1985 no es la única que se ha realizado. Fue en febrero del año 2010 y a causa del terremoto que azotó a Haití que muchos artistas se reunieron con el fin de buscar fondos para los damnificados. interpretes como Justin Bieber, Celine Dion, Fergie y Will I Am de los Black Eyed Peas y Miley Cyrus fueron parte de esta versión.

Pero a nivel latino, y a causa de la misma cruzada, artistas de la talla de Luis Fonsi y Ricky Martin también realizaron una versión en español.

Pero en Chile no nos quedamos atrás y también grabó su propio "We Are The World", teniendo entre sus protagonistas a José Alfredo Fuentes, Gervasio y hasta Miguel Piñera.