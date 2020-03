Shakira contra el covid: Su fabrica de perfumes hará alcohol gel

En plena pandemia del covid-19, hay productos que se transformaron en artículos de primera necesidad. Uno de ellos, es el alcohol gel, que escasea a nivel mundial.

Ante la contingencia, Shakira y sus socios en la empresa que produce su línea de perfumes, decidieron llevar adelante un gesto que fue aplaudido y reconocido en todo el mundo. A través de sus redes sociales, la cantante colombiana contó que pararon la producción de perfumes y destinaron las infraestructuras de la empresa que tiene sus bases en España a la fabricación de alcohol en gel. “Estoy muy orgullosa de los esfuerzos positivos que hacen las empresas en tiempos difíciles como éste. Como mis socios de Puig, que entregaron la fábrica de perfumes a la producción de productos desinfectantes de manos, para donar al gobierno español. Un gran ejemplo de hacer el bien social”, escribió la intérprete.

Desde su casa en Barcelona, donde cumple con la cuarentena social junto a su pareja, el futbolista Gerard Pique y sus hijos, Sasha y Milan, la artista compartió una serie de fotos de la fábrica en sus redes sociales. En ellas, se puede ver al personal en plena elaboración del producto sanitario que tanto se requiere por estos días. En otras imágenes, se puede ver el producto ya terminado, en sus envases, siendo embalado para que luego sea llevado a los lugares que corresponde, según lo determine el gobierno.

So proud of the positive efforts of companies in these difficult times, like my partners at Puig, who’ve turned over their perfume factory to the production of vital hand sanitizer to donate to the Spanish government.A great example of doing social good. I hope it inspires others pic.twitter.com/05WFcqarwv

— Shakira (@shakira) March 24, 2020