Amaya Forch y famosos chilenos preparan proyecto para niños en tiempos de cuarentena

View this post on Instagram

Les adelanto algo muy lindo que estamos haciendo y que pronto estará al aire. #estudioencasa para todos los niños de Chile por internet y TV. [email protected] @stefankramer @varletazo @riosdechile @poloramirezc @loretoaravena @fuentesilva @carlos.diaz.leon @elviracristi @cataolcay @mgsubercaseaux @franciscoperezbannen @afosalba @aleguerzoni @santamariamu @antoniazegers @blancalewin @eyalmeyer @juanpablo.saezr @renatomunster @danielaramirezactriz @cesarcaillet @cecilia_laincomparable @jpbastidas