Taylor Swift ayuda a fans con apoyo por coronavirus mientras Schwarzenegger y Jolie donan un millón de dólares cada uno

Taylor Swift está ayudando a algunos de sus fans a rellenar el "espacio en blanco" que ha dejado la pandemia en sus ingresos. Hasta ahora unas 10 personas han recibido miles de dólares de la intérprete de "Lover" y "1989".

Una admiradora, la fotógrafa musical freelance y diseñadora gráfica Holly Turner, recibió dinero de Swift tras escribir en Tumblr que sus ingresos se veían amenazados y que estaba considerando irse de Nueva York.

Swift le envió 3.000 dólares y le escribió: "Holly, tú siempre has estado ahí para mí, yo quiero estar ahora ahí para ti. Espero que esto ayude. Con amor, Taylor". Turner estaba comprensiblemente sorprendida. Swift "literalmente salvó ella sola mi capacidad para quedarme aquí. No lo puedo creer", escribió Turner.

Swift también le envió 3.000 dólares a otro admirador que estaba preocupado por sus cuentas. "Este ser humano mágico e increíble. No sé ni por dónde empezar", escribió el fan agradecido.

Los millones de Jolie, Schwarzenegger y otros

Durante el fin de semana, Rihanna anunció que entregaría 5 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus en comunidades empobrecidas y varias celebridades se han sumado a este plan.

Es así como Angeline Jolie donó un millón de dólares a No Kid Hungry, una organización que entrega alimento a niños que suelen almorzar en el colegio. Esa misma cantidad aportaron Ryan Reynolds y Blake Lively a entidades que alimentan a niños y adultos en situación de pobreza.

En tanto, Arnold Schwarzenegger entregó otro millón de dólares para aportar en la compra de mascarillas e implementos de salud que puedan ayudar de protección frente al covid-19. "Nunca he creído que quedarse en el sofá y quejarse sobre lo mal que están las cosas sea la solución a los problemas. Siempre he pensado que todos tenemos que trabajar juntos para mejorar la situación. Este es un procedimiento muy simple para cuidar de nuestros verdaderos héroes, los que se encuentran en primera línea de los hospitales y otros centros. Me enorgullece ser parte de este esfuerzo colectivo y espero que ustedes también den un paso adelante", publicó en redes sociales.