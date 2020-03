Tras salida de la Familia Real Meghan Markle podría tener un nuevo apellido

Fue a mediados del siglo XX, ya en la década de los sesenta, que la Reina Isabel y su marido, el príncipe Philip decidieron que el apellido de sus descendientes sería una combinación de los nombres de sus respectivas familias. Es así, como se generó el apelativo Mountbatten-Windsor.

Y seis décadas más tarde esa decisión vuelve a tener importancia, pues es el apellido que Meghan Markle podría decidir usar una vez que se finalice su salida y el príncipe Harry de la Familia Real, algo que finalmente se materializará a fines de este mes.

Te podría interesar

Tras positivo del príncipe Carlos por coronavirus: las personalidades y famosos con covid-19 El hijo de la reina Isabel y primero en la línea de sucesión al trono, se encuentra con "síntomas leves" y con "buena salud".

Esta salida implica que la ex miembro del elenco de "Suits", debe dejar de usar el apellido Sussex -que adoptó legalmente al casarse en mayo de 2018-, pues junto a Harry ya no usarán sus títulos reales y ella dejará de ser duquesa de Sussex. Pero la opción Mountbatten-Windsor aparece como un salvavidas. Y, considerando que el pequeño hijo de la pareja, Archie, ya lleva ese apellido, no sería extraño que Meghan lo adopte para sí.

De este modo, la actriz estadounidense podría ser conocida públicamente como Megan Mountbatten-Windsor. Pero, probablemente, en medio de la pandemia ese no sea la mayor preocupación de Meghan y Harry en estos días, especialmente considerando que el príncipe Carlos dio positivo al coronavirus.

También te podría interesar