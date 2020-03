Daniel Valenzuela envía romántico saludo a Marité Matus por su cumpleaños: "He caído en tentación"

Al parecer a Daniel Valenzuela le pegó fuerte el amor y lo demuestra cada vez que puede a través de sus redes sociales. Es que claro, no debe ser nada fácil llevar una relación de un poco más de 3 meses y más encima a distancia, pero parece no ser un problema al momento de manifestar su amor.

Un ejemplo de ello es la última publicación en Instagram donde le envía un romántico saludo a Marité Matus, todo esto en el contexto de que la ex de Arturo Vidal está de cumpleaños. "Pocas veces he sentido necesario expresar emociones por esta vía, y sí, he caído en tentación, porque para sobrellevar la distancia, festejarte, y desearte lo mejor en tú cumpleaños por la mujer, mamá y persona que eres, sí que vale la pena. Gracias x ser, x aparecer. Feliz cumpleaños @mariteematus"

Cabe destacar que Marité se encuentra viviendo en el viejo continente, aunque ya manifestó sus deseos de volver al país dejando atrás las distancias en esta relación que parece ir viento en popa.

