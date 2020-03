De "La casa de papel" al hospital: Actriz de popular serie es enfermera y ayuda contra en coronavirus

Estamos a sólo una semana del estreno de la cuarta temporada de "La Casa de Papel" y una de las actrices que fue parte de esta serie hoy dio un giro en su vida, dedicándose a ayudar a quienes puedan ser víctimas del coronavirus.

Se trata de Clara Alvarado, quien en la ficción interpretaba a Ariadna Cascales. La actriz estos días ha decidido poner en práctica todo lo que aprendió cuando estudió enfermería en la Universidad Complutense de Madrid y aportar con su granito de arena en esta crisis sanitaria que afecta a gran parte de los países a nivel global. "Nunca pensé que trabajaría de esto y mira. Decidí ponerme la bata de enfermera hará hoy dos días. Básicamente estoy haciendo esto por una cuestión ética y moral, no podía quedarme en casa de brazos cruzados sabiendo que se necesitaba ayuda y que hay gente que lo está pasando realmente mal", aseguró la actriz.

La actriz comenta que lo que se vive en el mundo hoy en día es algo casi irreal, manifestando que "es muy diferente a cualquier cosa que haya vivido y, desde luego, no es ninguna película: no me tengo que imaginar nada". Además, ha señalado que quería ayudar desde un principio pero debido a su falta de experiencia no quería complicar a los profesionales a cargo, es por eso que optó por trabajar en un centro de mayores en el que le dieron mucha confianza. "Tenía claro que no se podía mirar hacia otro lado y quería ir a un lugar donde pudiera ser útil, no a una UCI o una planta ultra saturada en la que mi inexperiencia podía ser un problema. Al final, encontré un lugar en el que poder desempeñar un buen papel y ayudar con un equipo sanitario detrás que te apoye", relataba.

Es tal su compromiso con ayudar que así se lo hizo saber a sus seguidores a través de una de sus redes sociales en su segunda jornada como enfermera.

A pesar del optimismo que la actriz muestra al realizar esta labor, no niega que su ánimo cuando termina la jornada no es el mismo que cuando la empieza. "Entro mejor que salgo, no voy a mentir. Sobre todo, salgo un poco baja por ver la situación tan fuera de control que tenemos y no poder desempeñar cada uno su profesión al 100%", reconocía Clara luego de sus primeras jornadas. Sin embargo, cree que como humanidad saldremos de todo esto resaltando que hay varios factores que hoy nos siguen manteniendo fuerte. "Gracias a que tenemos música, películas o entretenimiento, nos mantenemos cuerdos. Y esto va a tener un final. Claro que me preocupa, porque a quien no le preocupe es un masoca, pero en la vida ha habido grandes catástrofes y hemos sabido salir adelante", finalizó la actriz.