El divertido tutorial de Dakota Johnson y Chris Martin sobre cómo lavarse bien las manos

Por estos días son muchas las celebridades a nivel global que, debido a la crisis sanitaria, han aprovechado al máximo de sus redes sociales para interactuar con sus fanáticos, y no sólo para hacer un llamado de que se queden en sus casas ante la propagación del virus, sino que también algunos se han tomado el tiempo de enseñarles ciertos métodos de higiene y protección para protegerse del coronavirus.

Es así como con la complicidad de su amiga, la actriz Olivia Wilde (que grabó el vídeo y lo publicó en su cuenta de Instagram), la protagonista de "50 sombras de Grey" aparece lavándose las manos de una forma bien particular. “¡Olivia! ¡Hola! Soy Dakota, gracias por pedirme que te enseñase cómo me lavo las manos. He estado esperando toda la vida a que alguien me lo pidiese”, bromea Johnson.

En el vídeo vemos a la actriz tratando de cumplir todas las indicaciones pero algo no encaja, se puede apreciar su torso pero unas muñecas con las letras M y A tatuadas lo que confirma que se trata de los brazos de su pareja Chris Martin, vocalista de Coldplay. Cabe destacar que las letras son las iniciales de los hijos del cantante.

"Primero voy a abrir el grifo", dice Johnson mientras Martin trata de sujetar la llave salpicando con agua a la actriz. "Realmente me gusta lavarme las manos con el spray porque el agua quita el polvo”, continúa ella ante esta dinámica.

Poco después, las manos del cantante tratan de alcanzar el jabón, "y luego cojo un poco de jabón; y repito el gesto dos veces”, seguía explicando la actriz. Lamentablemente, el envase cae al lava platos y Dakota debe ofrecer una explicación. "Y no me importa, lo he dejado caer porque estoy concentrada lavándome las manos".

"Me gusta fregármelas muy, muy rápido, pero voy a bajar el ritmo porque a veces me golpeo en la cara", añade. En ese momento Chris le pasa jabón por el pelo de su novia y ella responde: “Ah, y me gusta lavarme el pelo si está sucio porque a veces el pelo sucio me impide hacer cosas", causando risa entre sus seguidores.