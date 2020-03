"Here comes the sun" y la pandemia: pintan el icónico cruce de Abbey Road que reactualiza la temática de Los Beatles

"Querida / Las sonrisas volviendo a las caras / querida / Parece que han pasado años desde que ha estado aquí", es una de las estrofas de uno de los temas icónicos de Los Beatles, "Here comes the sun", incluido en el álbum Abbey Road de 1969, y que aunque parece una especie de referencia a la cuarentena de estos días en el mundo, sólo se trata de una coincidencia oportuna y rescatable en este momento: la calle de Londres que dio fama a la portada de ese disco acaba de ser repintada aprovechando la soledad de la capital inglesa.

El confinamiento obligado de los londinenses permitió que el municipio ordenara repintar el paso de cebra con una nueva capa de pintura blanca, renovando ese punto de la ciudad que ya se convirtió en un destino obligado de turismo.

"Aquí viene el sol / aquí viene el sol/ Y yo dije/ Todo está bien", señala otra estrofa de la canción de George Harrison.

Abbey Road es una calle localizada en los municipios de Camden y Westminster en el distrito del Gran Londres y en 2010 recibió el estatus de protección patrimonial en Reino Unido. Forma parte de una importante carretera y es conocida por ser la sede de los estudios de grabación Abbey Road Studios, donde Los Beatles construyeron su fama. Una sesión de fotos de 10 minutos realizada allí por el grupo en agosto de 1969 bastó para darle la celebridad que conserva y potencia ahora que se ve resplandeciente en plena pandemia…