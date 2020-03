Martín Cárcamo se probó zapatos con que Camiroaga animó Festival de Viña para usarlos en la Quinta: "Se me puso la piel de gallina"

Siempre se ha hablado que existen ciertas cábalas al momento de pisar por primera vez la Quinta Vergara y fue Marín Cárcamo, en el programa de Canal 13 "Sigamos de largo", donde reveló uno que intentó realidad, pero que finalmente no pudo cumplir, usar los zapatos que utilizó Felipe Camiroaga para la misma ocasión.

“Como todo el mundo sabe, con Felipe éramos muy amigos y él me ayudó mucho en mi carrera. Yo animé el Festival diez años después de que lo animó Felipe", relató el animador del 13 recordando una anécdota que lo tuvo a sólo minutos de ocupar el calzado del llamado ´Halcón de Chicureo´. “Daniel Sagués, nuestro director de Bienvenidos en ese minuto, y además súper amigo de toda la vida, llegó de sorpresa como una hora antes y me dijo ‘te traigo los zapatos que ocupó Felipe en ese minuto, que yo los tenía’. Te juro que a mí se me puso la piel de gallina, me emocionó mucho. Dije ‘oye, ¡que homenaje!’. Voy a subir con los zapatos y voy animar nomás, y va a quedar como un momento muy íntimo y muy especial".

Era un honor para el llamado rubio natural llevar un accesorio perteneciente a su amigo, sin embargo no se imaginó que tendría un notorio inconveniente. "Me vestí, me puse los zapatos ¡y me quedaron chicos, weón! Felipe calzaba 42 y yo 43… (risas) Entonces esos zapatos se los devolví a Daniel. Ese día no se pudieron ocupar, pero fue un lindo gesto que me emocionó mucho", finalizó el animador del Festival en el programa de Sergio Lagos.