Vale Roth se arrepiente de sus cirugías: "Tengo labios de salchicha"

Con 754 mil seguidores en Instagram, Vale Roth ha consagrado su popularidad en redes sociales, en donde suele compartir detalles de su día a día sin ningún tipo de filtro.

Recientemente, la bailarina hizo un descargo en sus historias advirtiendo a los usuarios de un "error" que cometió con su imagen cuando era más joven.

Todo partió cuando habló sobre sus intervenciones estéticas, contexto en el que se refirió a sus labios. Recordemos que la joven aumentó su tamaño considerablemente, quedando de la manera en que actualmente la conocemos.

Vale Roth se mostró arrepentida por el cambio y aseguró que "fue una cagada de los 19 años". "Tengo labios de salchicha, la cagué en ponerme boca pero ya está", dijo.

"Chicas, por favor ¡no se pongan labios!", sugirió. Además, admitió que "no me gusta, me molesta".

